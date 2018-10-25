دفعة جديدة من تهم الفساد لرئيس وزراء ماليزيا السابق

وجه الادعاء العام في ماليزيا، اليوم الخميس، ستة اتهامات جديدة لكل من رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق، ووزير ماليته إروان سريجار عبد الله.

وقال الادعاء: "إن الاثنين ارتكبا جريمة خيانة الأمانة في ما يتعلق بأموال حكومية قيمتها 6.6 مليار رينجت ما يعادل (1.58 مليار دولار)"، فيما عقوبة كل اتهام تصل إلى السجن 20 عاما بالإضافة إلى غرامة مالية وحكم بالجلد لكن قد يعفى نجيب وإروان من الجلد لأنهما تجاوزا سن الخمسين.

ويواجه نجيب 32 اتهاما بغسل الأموال والكسب غير المشروع وخيانة الأمانة بشأن معاملات تخص صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي "وان إم.دي.بي" ومن المقرر أن تبدأ محاكمته العام القادم.

وأدت فضيحة الفساد الخاصة بصندوق الاستثمار الحكومي الذي أسسه نجيب عام 2009 إلى انهيار ائتلافه الحكومي في الانتخابات العامة التي جرت في مايو الماضي.