نتائج الصف التاسع في اليمن 2018 (الثانوية العامة الدور الثاني) رابط مباشر

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة اليمنية للدور الثاني 2017-2018 بالقسم العلمي والأدبي لجميع المحافظات، عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية بعد أن أنهى أبنائنا وبناتنا طلاب الثانوية العامة بجمهورية اليمن امتحاناتهم لدور الثاني دون تلقى أي شكاوي حول صعوبة الامتحانات فقد تم وضع الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط مراعياً لفروق الفردية بين الطلاب بما يتفق ومنهجية التعليمية الجديدة، وكما لم تسجل أي حالات غش أثناء مرور الامتحانات بالثانوية العامة باليمن خلال هذا العام، وسوف نوافيكم بكافة تطورات حول نتائج الثانوية العامة اليمنية لحظة بلحظة، كما سنوفر كافة الروابط الخاصة بنتيجة الشهادة الثانوية اليمنية 2018





امتحانات الثانوية العامة باليمن للدور الثاني 2018





صرح الدكتور محمد السقاف وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه متحدثا عن امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، بالدور الثاني، بعد أن أنهى الطلاب امتحاناتهم، يتم الآن تصحيح الدفاتر الامتحان على مستوى جميع مراكز تقدير الدرجات المنتشرة بكافة المدن اليمنية، للبدء في الانتهاء من أعمال الكنترول من رصد الدرجات وتجميع ومراجعة تتسم بالدقة والحيادية التي تعهدها الوزارة في القائمين على منظومة الامتحانات على مستوى اليمن، حيث طمئن السقاف الطلاب وأولياء أمورهم أن مستقبلهم في أيدي أمينة، مراعية لكافة الظروف والتطورات التي تمر بها اليمن الحبيبة، كما أكد أنه فور الانتهاء من كافة أعمال الكنترول سوق يتم اعتماد النتائج بشكل مباشر على مستوى كافة المدن اليمنية، تمهيداً لرفعها لوزير التربية والتعليم اليمني لكي يتم اعتمادها بشكل رسمي.





رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة للدور الثاني باليمن 2018



