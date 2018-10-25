"مستقبل وطن" ينظم عددا من الأنشطة والفعاليات خلال يومين.. تعرف عليها



واضطلع الحزب بالقيام باعمال تجديد وصيانة دار مناسبات الحطابة بدائرة قسم الخليفة وتجهيز تلك الدار بالأثاث وانظمة الصوت، كما يعتزم الحزب القيام بذات الأعمال باكر اليوم بدار مناسابات درب التبانة بحي الدرب الأحمر.





ويعتزم الحزب توقيع برتوكول لمدة عام مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتنظيم عدد من فصول محو الأمية بمختلف أقسام المحافظة



كما يعتزم الحزب اليوم، تنظيم حفل لتكريم أوائل الطلبة بمدرسة التوفيقية الثانوية بمنطقة روض الفرج

محافظة الإسكندرية.



أيضًا يعتزم الحزب غدًا بتنظيم ماراثون رياضي بطريق الكورنيش بمشاركة نحو 500 من شباب الحزب.



وفي المنوفية تم تنظيم زيارة لداري أيتام قسم شبين الكوم، تم خلالهما توزيع بعض المواد الغذائية والألبان علي حوالي 50 من الأطفال والرضع .





وفي محافظة الدقهلية، تم توزيع عدد 250 بطانية بمنطقة كولنجيل بمدينة المنصورة على بعض الأسر الفقيرة.



وفي كفر الشيخ تم توزيع عدد 300 بطانية علي مرضي الغسيل الكلوي بمستشفي مطوبس المركزي.



وفي دمياط يعتزم الحزب بتاريخ 27 الجاري تنظيم معرض لبيع المنتجات اليدوية بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط.



وفي الإسماعيلية، نظم الحزب، احتفالية بمسرح مدرسة الفنية للتكنولوجيا والمعلومات بمدينة الإسماعيلية، لتكريم بعض الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، بمشاركة حوالي 100 مواطن، وبحضور النائب أشرف رشاد رئيس الحزب وعدد من قيادات الحزب.



وفي السويس تم تنظيم احتفالية بفندق جرين هاوس بمدينة السويس لتكريم أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة بالمحافظة.



وفي بورسعيد، يعتزم الحزب اليوم الخميس، توزيع 500 بطانية على الأسر الفقيرة بحي الزهور.



وفي مطروح تم توزيع كمية من اللحوم بالمجان على بعض الأسر الفقيرة بمدينة سيوة.



وفي المنيا أقام الحزب معرض لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بمنطقتي "عزبة شاهين أبو هلال"، بمدينة المنيا.



كما اعتزم الحزب اليوم الخميس، إقامة منفذ لبيع المواطن التموينية بأسعار مخفضة بقريتي "نزلة عبيد -نزلة فرج الله"، بمركز المنيا.



وفي سوهاج يعتزم الحزب اليوم الخميس، تنظيم قافلة بيطرية بقرية نزة البحرية مركز جهينة.



وفي الأقصر تم تنظيم ندوة حول مخاطر فيروس سي بمقر الحزب بمركز الطود.



وفي الوادي الجديد أقام الحزب، أمس، توزيع عدد من الحقائب المدرسية على طلاب مدرسة بلاط الإعدادية، بالإضافة إلى تنظيم زيارة لقسم الأطفال بمستشفى الداخلة العام لتوزيع بعض الهدايا عليهم.



كما اعتزم الحزب، تنظيم ندوة تثقيفية اليوم بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلى بمركز بلاط حول أهمية المشاركة السياسية.



وفي أسوان، اعتزم الحزب اليوم الخميس، القيام بأعمال تطوير وصيانة وتجميل مدخل مدينة كوم أمبو.



حرص حزب مستقبل وطن، على تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات، أمس الأربعاء، في عدد من المناطق بالقاهرة ومحافظات مصر.ودشنت أمانة الحزب بمنطقة الزيتون، حملة تحت عنوان "ارشادتنا هتغير من حياتنا"، تتضمن تعليق لافتات بشوارع وميادين منطقة مدون عليها أهداف ومبادئ الحزب أبرزها "المحرك الرئيسي لأي شعب في العالم هو الشباب، النظافة عنوان كل بيت وشخص ودولة، المحافظة علي نظافة البيئة ومواردها الطبيعية عنوان للمجتمع الواعي".