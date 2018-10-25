طرق لتنمية شعر طفلتك وزيادة كثافته

هناك مجموعة من الخطوات والطرق لكي يحصل طفلك على شعر ناعم وكثيف، في آن واحد، ومنها ما يلي:-





- السلمون والأسماك بأنواعها؛ كونها غنية بالأحماض الدهنية والأوميغا ٣ اللذين يعملان على تحفيز نمو الشعر.





- البيض الغني بالبروتين والمنغنيز والبيوتين المفيد للشعر، وينصح بتقديمه مسلوقاً بمعدل مرتين في الأسبوع.





- الفاكهة بأنواعها، وينصح بتناول الفاكهة ذات اللون الأصفر والبرتقالي، من أبرزها الموز الغني بفيتامين "ب" الذي ينمي الشعر ويقويه من جذوره، والغني بفيتامين "أ" أيضاً، الذي يعزز صحة غدد فروة الرأس.





- الحمضيات مثل البرتقال والأناناس الحيوي الغني بالفوليك أسيد الذي يقوي الشعر من جذوره ويمنع تساقطه.





- الفراولة مصدر غني بمضادات الأكسدة والكالسيوم التي تساعد في تنمية شعر الطفل.





- الحليب واللبن ومنتجات الألبان الغنية بالكالسيوم، وهي من أهم المعادن لنمو شعر الطفل، لذلك يجب الحرص على إطعامها له مرتين إلى ثلاثة في اليوم على الأقل.





- الأطعمة الغنية بالفيتامين هـ، مثل السبانخ الذي يعمل على تحفيز نمو الشعر عند الأطفال.





- الماء يعتبر أساسياً للطفل لحمايته من الجفاف، لذلك احرصي على أن يشرب المياه طوال اليوم.





- الأطعمة الغنية بالفيتامين ب، مثل الحبوب الكاملة والمغذية والغنية بالفيتامينات التي تلعب دوراً في تنمية شعر الطفل، والأرز الغني أيضاً بفيتامين "ب" والذي يزيد إنتاج الكيراتين والبروتين المسئول عن تقوية بصيلات الشعر وتنميتها، فالحلول الكاملة توفرها الفيتامينات "ب" بأنواعها، والتي تساعد في تنظيم هرمونات تدخل في عملية نمو الشعر، ومن أهمها البيوتين الذي يعد مهما لإنتاج الكيراتين.





- البقوليات مثل البازيلاء والعدس والفاصوليا الغنية بالفوليك أسيد الذي يساعد في تنمية شعر الطفل، وينصح بإضافتها مهروسة ضمن وجبات طفلك.





- الحرص على تقديم الأغذية الغنية بالبروتين، مثل الدجاج والسمك واللحم الخالي من الدهون؛ لاحتوائها على البيوتين والأحماض الأمينية التي تعد مهمة لنمو الشعر وحمايته من التساقط؛ كونها غنية بالزنك والحديد أيضاً.



