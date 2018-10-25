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الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:40 ص
الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي
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علي نبوي
 
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته في الرابعة عصر اليوم على ستاد مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي.

وكانت بعثة الأهلي قد عادت في السادسة مساء أمس قادمة من الجزائر بعد مواجهة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتأهل للنهائي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ورفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة، وذلك استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي يوم الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور ال16 من كأس زايد للأندية الأبطال.

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