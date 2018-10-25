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"غلاب": أدوات تركيا وقطر في اليمن لا تقل خطرًا عن أدوات إيران

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:37 ص
غلاب: أدوات تركيا وقطر في اليمن لا تقل خطرًا عن أدوات إيران
نجيب غلاب
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وكالات
 

قال رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلاب، إن أنفاس النفوذ الإيراني في اليمن ستخمد حتما، لافتا إلى أن  الأخطر هو أنفاس النفوذ التركي وشبكات تنظيم الحمدين، فلها أنفاس تنمو بالتدريج في ظل الخلل الذي حدث في تركيبة القوة.

 

وأشار إلى أن هناك مسارا لإعادة إنتاجه عبر صفقات مع الحوثية وتقسيم المصالح والنفوذ مستقبلا.

 

وأكد، عبر حسابه على موقع تويتر، أن الملف اليمني يحتاج ملاحقة الطابور الخامس.

المزيد عن: نجيب غلاب اليمن أدوات تركيا وقطر أدوات إيران
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