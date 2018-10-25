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موديلات عبايات تناسب إطلالتك في المناسبات (صور)

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:23 ص
موديلات عبايات تناسب إطلالتك في المناسبات (صور)
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اخترنا لك باقة من تصاميم العبايات التي تليق بمختلفة المناسبات، لإطلالة أنيقة وحيوية ومحتشمة في الوقت نفسه.

- إلجئي للعباية المصممة بياقات عريضة من عفة الدباغ Effa في حال كان قوامك على شكل الكمثري، ونسقيها مع صندال وردي فاتح بكعب متوسط لتزيدي من طولك

- العباية المزينة بجيوب كبيرة مزدانة بالأهداب من توقيع حصة الفلاسي Hessa Al Falasi نرشحها للقوام التفاحة لأنها ستشتت النظر عن القسم العلوي الممتلئ من القوام.

- إلجئي لـ لعبايات المزينة بطبعات حول الصدر والأكمام لتزيدي من عرض كتفيك كما في تصميم ماركة Leenaz.

- العبايات السوداء الخالية من التطريز والـطبعات ستساعدك في تنحيف قوامك وإخفاء عيوبه وقد رصدناها بتوقيع ماركات مثل Nisaa Boutique ونور ذا ليبل Noor The Label.
موديلات عبايات تناسب إطلالتك في المناسبات (صور)
موديلات عبايات تناسب إطلالتك في المناسبات (صور)
موديلات عبايات تناسب إطلالتك في المناسبات (صور)
موديلات عبايات تناسب إطلالتك في المناسبات (صور)
موديلات عبايات تناسب إطلالتك في المناسبات (صور)
موديلات عبايات تناسب إطلالتك في المناسبات (صور)
موديلات عبايات تناسب إطلالتك في المناسبات (صور)
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