موديلات عبايات تناسب إطلالتك في المناسبات (صور)
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:23 ص
اخترنا لك باقة من تصاميم العبايات التي تليق بمختلفة المناسبات، لإطلالة أنيقة وحيوية ومحتشمة في الوقت نفسه.
- إلجئي للعباية المصممة بياقات عريضة من عفة الدباغ Effa في حال كان قوامك على شكل الكمثري، ونسقيها مع صندال وردي فاتح بكعب متوسط لتزيدي من طولك
- العباية المزينة بجيوب كبيرة مزدانة بالأهداب من توقيع حصة الفلاسي Hessa Al Falasi نرشحها للقوام التفاحة لأنها ستشتت النظر عن القسم العلوي الممتلئ من القوام.
- إلجئي لـ لعبايات المزينة بطبعات حول الصدر والأكمام لتزيدي من عرض كتفيك كما في تصميم ماركة Leenaz.
- العبايات السوداء الخالية من التطريز والـطبعات ستساعدك في تنحيف قوامك وإخفاء عيوبه وقد رصدناها بتوقيع ماركات مثل Nisaa Boutique ونور ذا ليبل Noor The Label.
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