موديلات عبايات تناسب إطلالتك في المناسبات (صور)

اخترنا لك باقة من تصاميم العبايات التي تليق بمختلفة المناسبات، لإطلالة أنيقة وحيوية ومحتشمة في الوقت نفسه.





- إلجئي للعباية المصممة بياقات عريضة من عفة الدباغ Effa في حال كان قوامك على شكل الكمثري، ونسقيها مع صندال وردي فاتح بكعب متوسط لتزيدي من طولك





- العباية المزينة بجيوب كبيرة مزدانة بالأهداب من توقيع حصة الفلاسي Hessa Al Falasi نرشحها للقوام التفاحة لأنها ستشتت النظر عن القسم العلوي الممتلئ من القوام.





- إلجئي لـ لعبايات المزينة بطبعات حول الصدر والأكمام لتزيدي من عرض كتفيك كما في تصميم ماركة Leenaz.



