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أمريكا تحذر الشركات العالمية التي لازالت تعمل مع إيران

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:26 ص
أمريكا تحذر الشركات العالمية التي لازالت تعمل مع إيران
إيران - أرشيفية
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وكالات
 

وجه السفير الأمريكي في لندن، وودي جانسون، تحذيرًا إلى الشركات العالمية التي تسعى للحفاظ على تعاملاتها مع إيران، قائلا: "إما مع الولايات المتحدة وإما مع ملالي طهران".

 

وكان السفير الأمريكي قد كتب عبر صفحته في "تويتر"، عشية فرض الجولة الثانية من العقوبات التي ستبدأ في الرابع من نوفمبر القادم قائلا: "إما مع الحكومة الإيرانية وإما مع الولايات المتحدة، لا يمكن التعامل مع الاثنين".

 

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من العقوبات في الرابع من نوفمبر القادم، حيث ستستهدف النفط الإيراني بغية خفض حجم تصديره إلى الصفر، حسب ما يؤكده البيت الأبيض بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

المزيد عن: تحذير أميركي امريكا الشركات العالمية إيران
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