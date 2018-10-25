ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ناسا تدعو رئيس "روس كوسموس" لزيارة أمريكا

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:22 ص
ناسا تدعو رئيس روس كوسموس لزيارة أمريكا
رئيس مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية
طباعة
وكالات
 

تلقى رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، دعوة من وكالة ناسا لزيارة الولايات المتحدة أوائل العام المقبل.

 

وأوضحت المتحدثة باسم رئيس وكالة ناسا، ميغان باورز، أنه "لم يتم تحديد موعد زيارة المسؤول الروسي إلى أمريكا، لكن رئيس ناسا عازم على أن يشترك مع روغوزين في منتدى مفتوح يتعلق بشؤون الفضاء، ومن المرجح أن يعقد هذا المنتدى في أمريكا مطلع العام المقبل".

 

وأشارت باورز إلى أن حكومة الولايات المتحدة ستسمح للمستثمرين بالتواصل مع المسؤول الروسي بشكل مباشر، والتفاعل معه فيما يتعلق بشؤون الفضاء. وأكدت على أن بلادها تدعم دوما مهمات استكشاف الفضاء للأغراض السلمية.

 

وتأتي تلك التصريحات بعد أيام من إعلان رئيس بعثة محطة الفضاء الدولية في وكالة الفضاء الأمريكية، كيني تود، أن "ناسا" فخورة بتعاونها مع"روس كوسموس" الروسية واستمرار تطور التعاون بين موسكو وواشنطن في مجال الفضاء.

 

المزيد عن: ناسا زيارة أمريكا روس كوسموس رئيس مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
x
21:00
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
x
21:00
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
x
16:40
الحزم
الأهلي
x
17:30
الفتح
الهلال
x
19:30
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 8:50:09 AM