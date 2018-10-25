عاجل.. حقيقة وفاة شعبان عبدالرحيم

نفى الفنان شعبان عبدالرحيم ما تردد حول إصابته بوعكة صحية شديدة أدت إلى حجزه لعدة أيام بالعناية المركزة، لافتًا إلى أن الأمر كان بسيطًا للغاية والصور التي تم تداولها له على سرير المرض بحالة متدهورة، قديمة، أثناء فترة تعبه السابقة.





وأوضح المطرب الشعبي – في مقابلة تلفزيونية- أنه من فترة لأخرى عندما يحزن أو يمر بضغط عصبي يصاب بأزمة في التنفس يدخل على أثرها المستشفى للحصول على جلسة تنفس، مشيرًا إلى أنه تم حجزه ليوم واحد فقط تحت الملاحظة وخرج بعدها.









وتعجب عبدالرحيم من انتشار شائعة وفاته كلما مر بأزمة صحية، قائلًا: "أنا سليم وقاعد قدامكوا..مش عارف بتكلم وأنا ميت ولا إيه".





وأشار إلى أن الفنان أحمد عدوية هو الوحيد الذي اطمأن عليه وزاره خلال تعبه أما باقي النجوم فلم يهتم به أحد، مضيفًا أنه يفكر في تقديم أغنية عن "قلة الأصل".