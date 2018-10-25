فيلانويفا: جاهز للمشاركة أمام الهلال.. وسنكون مختلفين مع بيليتش
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:52 صمنى شكري
أكد كارلوس فيلانويفا، صانع ألعاب نادي اتحاد جدة، على جاهزيته للمشاركة أمام الهلال، في مباراة اليوم الخميس بالجولة السابعة من الدوري السعودي.
وقال فيلانويفا، في تصريحات صحفية: "السبب في ضعفنا هذا الموسم هو إعدادنا هذا الموسم والذي لم يكن مناسبًا".
وتابع حديثه: "سلافين بيليتش مدرب كبير ولمسنا ذلك من خلال رغبته الكبيرة في إحداث فارق، وسنكون مختلفين معه".
وأضاف: "من يحب بشده يعاتب بشدة، غضب جمهور الاتحاد طبيعي ونحن نعمل لكي نسعدهم".
وأكمل: "أنا رهن إشارة بيليتش، قرار مشاركتي كأساسي أمام الهلال في يده".