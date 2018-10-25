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فيلانويفا: جاهز للمشاركة أمام الهلال.. وسنكون مختلفين مع بيليتش

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:52 ص
فيلانويفا: جاهز للمشاركة أمام الهلال.. وسنكون مختلفين مع بيليتش
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منى شكري
 

أكد كارلوس فيلانويفا، صانع ألعاب نادي اتحاد جدة، على جاهزيته للمشاركة أمام الهلال، في مباراة اليوم الخميس بالجولة السابعة من الدوري السعودي.

وقال فيلانويفا، في تصريحات صحفية: "‏السبب في ضعفنا هذا الموسم هو إعدادنا هذا الموسم والذي لم يكن مناسبًا".

وتابع حديثه: "‏سلافين بيليتش مدرب كبير ولمسنا ذلك من خلال رغبته الكبيرة في إحداث فارق، وسنكون مختلفين معه".

وأضاف: "من يحب بشده يعاتب بشدة، غضب جمهور الاتحاد طبيعي ونحن نعمل لكي نسعدهم".

وأكمل: "‏أنا رهن إشارة بيليتش، قرار مشاركتي كأساسي أمام ‎الهلال في يده".
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