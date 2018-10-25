فيلانويفا: جاهز للمشاركة أمام الهلال.. وسنكون مختلفين مع بيليتش





أكد كارلوس فيلانويفا، صانع ألعاب نادي اتحاد جدة، على جاهزيته للمشاركة أمام الهلال، في مباراة اليوم الخميس بالجولة السابعة من الدوري السعودي.





وقال فيلانويفا، في تصريحات صحفية: "‏السبب في ضعفنا هذا الموسم هو إعدادنا هذا الموسم والذي لم يكن مناسبًا".





وتابع حديثه: "‏سلافين بيليتش مدرب كبير ولمسنا ذلك من خلال رغبته الكبيرة في إحداث فارق، وسنكون مختلفين معه".





وأضاف: "من يحب بشده يعاتب بشدة، غضب جمهور الاتحاد طبيعي ونحن نعمل لكي نسعدهم".





وأكمل: "‏أنا رهن إشارة بيليتش، قرار مشاركتي كأساسي أمام ‎الهلال في يده".