تعرف على موعد أولى رحلات العمرة لهذا الموسم

يبدأ اليوم الخميس، فتح باب التوثيق لشركات السياحة لبدء العمل فى موسم العمرة للعام 1440 هـ، ويستمر حتى يوم الاثنين 10 ديسمبر 2018، حيث أعلنت اللجنة العليا للحج أن هذه أطول فترة للتوثيق مما يتيح لجميع الشركات الفرصة لإنهاء إجراءاتها للعمل خلال الموسم.





وأعلنت اللجنة العليا للحج، أن أولى رحلات العمرة لهذا الموسم يوم الخميس الموافق 15 نوفمبر المقبل، بناءً على قرار الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بالبدء فى فتح موسم العمرة مبكرًا مع الالتزام بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة التى وضعتها اللجنة .





وتتضمن الضوابط الالتزام بالحد الأقصى لإجمالى عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها فى الموسم الواحد بـ500 ألف تأشيرة، يتم تنفيذ 20% منها خلال شهر رمضان.



