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المتحدث العسكري يوضح أهمية التدريب المصري - الروسي "حماة الصداقة 3"

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:09 ص
المتحدث العسكري يوضح أهمية التدريب المصري - الروسي حماة الصداقة 3
العقيد أركان حرب تامر الرفاعي
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أمنية فوزي
 
قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إن التدريبات العسكرية المصرية الروسية "حماة الصداقة" تنفذ لثالث عام على التوالي.

وأوضح "الرفاعي"، خلال حواره مع "sky news عربية"، أن "حماة الصداقة 3" هو تدريب خاص بوحدات المظلات، ويتم التدريب فيه على استخدام الرمايات المشتركة، بالإضافة للتخطيط لمكافحة الإرهاب

ولفت إلى أن روسيا من أوائل دول العالم في استخدام سلاح المظلات في العمليات، مما يعزز من فرص زيادة مهارات الضباط المصريين خلال التدريبات المشتركة.
المزيد عن: مصر قوات مسلحة روسيا تدريبات القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي
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