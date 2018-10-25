المتحدث العسكري: نفذنا 19 تدريبًا مشتركًا مع الدول الصديقة منذ بداية العملية الشاملة

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إن القوات المسلحة نفذت 19 تدريبًا مشتركًا مع الدول الصديقة والشقيقة منذ بداية العملية الشاملة سيناء 2018 حتى الآن.



وأضاف "الرفاعي"، خلال حواره مع "sky news عربية"، أنه كان يوجد أكثر من تدريب مشترك بالبحر المتوسط؛ لتأمين المصالح المشتركة، ومكافحة الإرهاب والتسلل، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.



وأوضح أن القوات البحرية تؤمن ساحل البحر المتوسط والأحمر بالكامل بالإضافة إلى التدريبات لقطع أي طرق إمداد تصل للإرهابيين عن طريق الساحل.

