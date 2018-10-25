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"الشربيني": القوات المسلحة جهزت أراضي ذات كفاء عالية لزراعة البطاطس

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 01:52 ص
الشربيني: القوات المسلحة جهزت أراضي ذات كفاء عالية لزراعة البطاطس
بطاطس - ارشيفية
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أمنية فوزي
 
قال المهندس أحمد الشربيني، أمين عام جمعية منتجي البطاطس، إن بعض التغيرات في الظروف الجوية تسببت في خفض إنتاجية البطاطس.

وأوضح "الشربيني"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء، أن تكلفة فدان البطاطس وصلت إلى 50 ألف جنيه، وانخفض متوسط إنتاجية الفدان لـ10 آلاف طن.

وأشار إلى أن القوات المسلحة جهزت مساحات كبيرة من الأراضي ذات كفاءة عالية لزراعة البطاطس.

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