بشرى سارة.. انخفاض بنسبة 35% في أسعار هذه السيارات خلال أيام

أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن الحكومة المصرية اتخذت قرارها النهائي بشأن تخفيض نحو 35% من قيمة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى كون ما سيتم تحصيله على هذه السيارات هي ضريبة القيمة المضافة فقط.





وأوضح رئيس مصلحة الجمارك في تصريحات تليفزيونية، بأن الحكومة المصرية قررت إعفاء كافة السيارات الكهربائية من دفع الجمارك وذلك في محاولة منها لتشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات، وذلك لكونها صديقة للبيئة، وكذلك تقلل من استهلاك الوقود والمحروقات، وهو الأمر الذي يتمثل أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد المصري في الفترة الراهنة.