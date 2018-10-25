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بشرى سارة.. انخفاض بنسبة 35% في أسعار هذه السيارات خلال أيام

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 01:40 ص
بشرى سارة.. انخفاض بنسبة 35% في أسعار هذه السيارات خلال أيام
سيارات - ارشيفية
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 أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن الحكومة المصرية اتخذت قرارها النهائي بشأن تخفيض نحو 35% من قيمة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى كون ما سيتم تحصيله على هذه السيارات هي ضريبة القيمة المضافة فقط.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك في تصريحات تليفزيونية، بأن الحكومة المصرية قررت إعفاء كافة السيارات الكهربائية من دفع الجمارك وذلك في محاولة منها لتشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات، وذلك لكونها صديقة للبيئة، وكذلك تقلل من استهلاك الوقود والمحروقات، وهو الأمر الذي يتمثل أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد المصري في الفترة الراهنة.
 
ويذكر بأن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت في شهر يوليو الماضي عن زيادة في أسعار البنزين والمحروقات، وهو الأمر الذي جعل مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين تتأثر بعض الشيء، وبدأ البعض في التفكير في شراء سيارات صديقة للبيئة مثل سيارات الكهرباء.
المزيد عن: مصر سيارات جمارك اخبار مصر
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