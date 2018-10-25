شيرين عبدالوهاب تتغزل في حسام حبيب

وقالت شيرين: "انت الحلم اللى اتحول حقيقة، ولما ببص للقمر النهاردة، بهديلك نجاح الألبوم ده ومش لاقية كلام يتقال غير انى حلمت بيك، حسام يا روحى بحبك".

وطرحت النجمة شيرين عبد الوهاب، ألبومها الغنائى الجديد "نساى" عبر قناتها الرسمية بـ"يوتيوب".



