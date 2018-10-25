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شيرين عبدالوهاب تتغزل في حسام حبيب

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 01:32 ص
شيرين عبدالوهاب تتغزل في حسام حبيب
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الفجر الفنى
 
أهدت المطربة شرين عبد الوهاب، نجاح ألبومها الجديد "نساى" إلى زوجها حسام حبيب، مع مغازلته قائلة: "انت الحلم اللى اتحول حقيقة".

وقالت شيرين: "انت الحلم اللى اتحول حقيقة، ولما ببص للقمر النهاردة، بهديلك نجاح الألبوم ده ومش لاقية كلام يتقال غير انى حلمت بيك، حسام يا روحى بحبك".

وطرحت النجمة شيرين عبد الوهاب، ألبومها الغنائى الجديد "نساى" عبر قناتها الرسمية بـ"يوتيوب".

ويضم ألبوم شيرين، 12 أغنية، تعاونت فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، منها: "حبة جنة، كدابين، أبو الرجالة، ضعفى، بيصعب عليا، تاج على راسك، يا ريتها جت، طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساى".
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