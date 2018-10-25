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"منتجو البطاطس": الأزمة استمرت لمدة 48 ساعة فقط

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:02 ص
منتجو البطاطس: الأزمة استمرت لمدة 48 ساعة فقط
المهندس أحمد الشربيني
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أمنية فوزي
 

قال المهندس أحمد الشربيني، أمين عام جميعية منتجي البطاطس، إن أزمة ارتفاع أسعار البطاطس استمرت لمدة 48 ساعة فقط.

وأوضح "الشربيني"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء، أن نهاية حصاد محصول البطاطس في مصر يوم 1 يونيو، ولابد من وجود الثلاجات لتغذية السوق المصري من بداية يونيو وحتى نوفمبر.

وأضاف أن البطاطس سلعة سريعة التلف، وأن الثلاجات مصممة بطرق فنية لحفظها وموجودة في كافة دول العالم، لافتًا إلى أن 98% من البطاطس مياه.
المزيد عن: المهندس أحمد الشربيني ارتفاع أسعار البطاطس أسعار البطاطس
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