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"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض مصر لشتاء قارس هذا العام

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 01:19 ص
الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لشتاء قارس هذا العام
طقس - ارشيفية
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أمنية فوزي
 
حذّر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض في درجات الحرارة، وأمطار على السواحل الشمالية.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "صدى البلد"، أن الأمطار ستمتد إلى الوجه البحري وستصل خفيفة إلى القاهرة ظهر الغد، وستكون غزيرة على سيناء بالكامل والسواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر ومدينتي حلايب وشلاتين.

وأوضح أن هذه الظواهر ستمتد ليومي الخميس والجمعة، ولكن ستنتهي السبت مع انخفاض في درجات الحرارة.

ونفى الشائعة التي تؤكد شدة فصل الشتاء هذا العام، قائلًا: "كلام غير علمي نهائيًا، ولا يستطيع أحد التنبؤ بفصل كامل حتى خبير الأرصاد الجوية"، مؤكدًا أن فصل الشتاء سيكون طبيعيًا.
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