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الهلال يخشى من صحوة النمور

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:21 ص
الهلال يخشى من صحوة النمور
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عمر عبد العزيز
 

يسعى فريق الاتحاد السعودي إلى تحقيق فوزه الأول في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عندما يخوض الكلاسيكو أمام نظيره الهلال، غدًا الخميس.

وفشل العميد خلال أول ست جولات من عمر الدوري أن يحقق الفوز، حيث خسر في أربع مباريات وتعادل في مباراتين، بينما يمر الهلال بحال أفضل بكثير، خاصة أن الزعيم يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة خلف نادي النصر المتصدر.

ويهدف الاتحاد لأن يكون الحظ الجيد حليفه غدًا أمام الهلال، حيث تنتظر الجماهير الاتحادية الهدية الأولى من نادي الهلال بخسارته من العميد، ليعود الأمل للنمور في تحقيق مركز جيد في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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