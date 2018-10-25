زي النهاردة بتاريخ 25 - 10 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 25 - 10 - 2018

** أحداث





* 1415 - هزيمة الجيش الفرنسي الأكثر عددا أمام الجيش الإنجليزي بقيادة هنري الخامس في معركة أجينكور. وذلك بسبب الأقواس الإنجليزية الطويلة.





* 1936 - الزعيمان الإيطالي بينيتو موسوليني والألماني أدولف هتلر ينشئان المحور الإيطالي / الألماني والذي انضمت إليه اليابان لاحقًا.





* 1944 - اليابان تبدأ هجمات الكاميكاز، وهي هجمات إنتحارية بالطائرات على السفن الحربية الأمريكية.





* 1952 - لبنان يفوز بعضوية مجلس الأمن الدولي.





* 1958 - انسحاب القوة الأمريكية من لبنان بعد أن هدأ الوضع بنهاية ولاية الرئيس كميل شمعون وانتخاب قائد الجيش فؤاد شهاب رئيسًا.





* 1971 - الأمم المتحدة تضم الصين الشعبية لتصبح عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي وتطرد تايوان.





* 1973 - نيجيريا تقطع علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل لتصبح الدولة الأفريقية الثامنة عشر التي تقطع علاقاتها معها بعد حرب أكتوبر.





* 1976 - بداية أعمال القمة التاسعة لرؤساء الدول العربية بالقاهرة.





* 1991 - انسحاب آخر جندي صربي من سلوفينيا وإعلان استقلالها بعد حرب الأيام العشرة بين صربيا وسلوفينيا.





* 1998 - إطلاق مياه نهر النيل عبر ترعة السلام في إطار مشروع تنمية سيناء.





* 2001 - إطلاق "ويندوز إكس بي" رسميًا.





* 2004 - الرئيس الكوبي فيدل كاسترو يعلن إنه سينهي أي تعامل بالدولار الأمريكي ابتداءً من 8 نوفمبر.





* 2009 - إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس والتي يتنافس بها كل من الرئيس المنتهية ولايته زين العابدين بن علي ومحمد بوشيحة وأحمد إينوبلي وأحمد إبراهيم.





* 2012 - شركة مايكروسوفت تحتفل في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة بمناسبة الإطلاق الرسمي لنظام التشغيل ويندوز 8 الجديد.





* 2015 - جيمي مورالس يفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في غواتيمالا.





* 2015 - حزب العدالة والقانون (بقيادة بياتا سيدلو) يفوز بأغلبية مقاعد مجلس السيم البولندي.





* 2015 - لويس هاملتون يفوز ببُطولة العالم للسائقين في موسم 2015 من الفورمولا 1، ومرسيدس تفوز ببطولة الصانعين.





* 2017 - حُكومة إقليم كُردستان العراق تقترح تجميد نتائج استفتاء الانفصال عن العراق بعد مُرور شهر كامل على إجرائه، ووقف كُل العمليَّات القتاليَّة والبدء بحوار مفتوح مع بغداد.









** مواليد





* 1759 - ويليام غرنفيل، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





* 1806 - ماكس شتيرنر، فيلسوف ألماني.





* 1811 - إيفاريست غالوا، عالم رياضيات فرنسي.





* 1825 - يوهان شتراوس الابن، موسيقي نمساوي.





* 1838 - جورج بيزيه، موسيقي فرنسي.

* 1881 - بابلو بيكاسو، رسام تشكيلي إسباني.





* 1889 - مكرم عبيد، سياسي مصري.





* 1895 - ليفي أشكول، رئيس وزراء إسرائيل.





* 1913 - كلاوس باربي، عسكري ألماني.





* 1921 - الملك ميخائيل الأول، ملك رومانيا.





* 1926 - بو كاربيلان، كاتب وشاعر فنلندي.





* 1927 - خورخي باتل، رئيس أوروغواي.





* 1936 - أحمد مطلوب، وزير ثقافة عراقي.





* 1936 - ماساكو نوزاوا، ممثلة أداء صوتي يابانية.





* 1940 - بوب نايت، لاعب ومدرب كرة سلة أمريكي.





* 1945 - إلياس فيغيروا، لاعب كرة قدم من تشيلي.





* 1952 - سمير جعجع، سياسي لبناني.





* 1952 - إيوانيس كيراستاس، لاعب ومدرب كرة قدم يوناني.





* 1953 - جاسم يعقوب، لاعب كرة قدم كويتي.





* 1958 - نصر حماد، ممثل مصري.





* 1958 - كورنيليا إندر، سباحة ألمانية.





* 1965 - عبد الله السناني، ممثل سعودي.





* 1969 - أوليغ سالينكو، لاعب كرة قدم روسي.





*1971 - ماجد المهندس، مغني عراقي / سعودي.





* 1975 - وسام بريدي، مقدم برامج لبناني





* 1976 - أحمد الدوخي، لاعب كرة قدم سعودي.





* 1977 - بريجيت برينتس، لاعبة كرة قدم ألمانية.





* 1977- يهوناتان جاترو، ممثل ومغني إسرائيلي.





* 1981 - زهور حسين، ممثلة بحرينية.





* 1981 - شون رايت فيليبس، لاعب كرة قدم إنجليزي.





* 1984 - كيتي بيري، مغنية أمريكية.





* 1984 - إيفان راميس، لاعب كرة قدم إسباني.





* 1985 - سيارا، ممثلة ومغنية أمريكية.





* 1985 - دانييلي باديلي، لاعب كرة قدم إيطالي.





* 1987 - دارون غيبسون، لاعب كرة قدم من أيرلندا الشمالية.





* 1988 - كريتيكا كامرا، ممثلة هندية.









** وفيات





* 304 - البابا مارسيلينوس، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.





* 1154 - الملك ستيفن، ملك إنجلترا.





* 1400 - جيفري تشوسر، شاعر إنجليزي.





* 1647 - إيفانجيلستا تورشيللي، عالم فيزياء إيطالي.





* 1733 - جيوفاني جيرولامو ساتشيري، كاهن يسوعي وفيلسوف مدرسي ورياضياتي إيطالي.





* 1760 - الملك جورج الثاني، ملك المملكة المتحدة.





* 1806 - هنري نوكس، جنرال أمريكي.





* 1826 - فيليب بينيل، طبيب فرنسي.





* 1920 - الملك ألكسندر الأول، ملك اليونان.





* 1966 - محمد كمال المصري، ممثل مصري عرف باسم "شرفنطح".





* 1973 - آبيبي بيكيلا، لاعب ألعاب قوى إثيوبي.





* 1983 - محمود دياب، كاتب مسرحي مصري.





* 2002 - ريتشارد هاريس، ممثل أيرلندي.





* 2002 - رينيه ثوم، عالم رياضيات وفيلسوف فرنسي.





* 2003 - فيكو هاكولينن، فني في علم الحراج ومتزلج ريفي فنلندي.









** أعياد ومناسبات





* عيد الجمهورية في كازاخستان.





* عيد الشكر في الجزر العذراء وغرينادا.



