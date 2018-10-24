جمعية منتجي البطاطس: الأسعار ستصل لـ25 جنيهًا في هذه الحالة

الجديد لن تكفي لإطعام محافظتين فقط، معقبًا: "الثلاجات دي هي اللي بتأكل الـ100 مليون بطاطس في غير موسم المحصول".





قال أحمد الشربيني، أمين عام جمعية منتجي البطاطس، إن الجمعية تعاونت مع منافذ الشرطة والقوات المسلحة لإمدادها بصفة مستمرة بالبطاطس بعدد ارتفاع الأسعار لـ14 جنيهًا، وهذا الأمر يأتي انطلاقا من الدافع الوطني لأعضاء الجمعية.وأضاف "الشربيني"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن إخلاء الثلاجات من البطاطس بالقوة خلال هذه الفترة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البطاطس لـ25 جنيهًا، خاصة أن بشائر المحصول