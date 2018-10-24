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بثنائية محمد صلاح.. ليفربول يكتسح النجم الأحمر ويتصدر مجموعته الأوروبية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:57 م
بثنائية محمد صلاح.. ليفربول يكتسح النجم الأحمر ويتصدر مجموعته الأوروبية
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الفجر الرياضي
 
اكتسح فريق ليفربول الإنلجيزي نظيره فريق النجم الأحمر برباعية نظيفة في الجولة الثالثة من دور المجموعة لبطولة دوري أبطال أوروبا.


شارك محمد صلاح في التشكيلة الأساسية وقدم أداءاً مميزاً وسجل هدفين قبل أن يغادر ملعب اللقاء في الدقيقة 73 ويشارك ستوريدج بديلاً له.


أنهي ليفربول الشوط الأول متفوقاً بهدفين مقابل لاشئ ، سجل الهدف الأول البرازيلي فيرمينيو في الدقيقة 20 ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 45 .


وفي الشوط الثاني عاد صلاح للتسجيل من جديد في الدقيقة 51 من ضربة جزاء حصل عليها ليفربول ليسجل الهدف الثالث للريدز ، واختتم رباعية ليفربول السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 80 لينتهي اللقاء 4-0.


وبهذه النتيجة يرفع ليفربول رصيده للنقطة السادسة متصدراً المجموعة فيما توقف رصيد فريق النجم الاحمر عند نقطة واحدة.

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