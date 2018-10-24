مباشر- السعودية| وفاة مواطنة إثر صاعقة رعدية أثناء هطول الأمطار في مكة المكرمة

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توفت مواطنة تبلغ من العمر 38 عامًا، اليوم الأربعاء، بعد تعرُّضها لصاعقة رعدية أثناء هطول الأمطار الغزيرة بحي وادي نعمان بالعاصمة المقدسة.

وباشرت الجهات الأمنية،الواقعة، فور تلقيها البلاغ، حيث قامت فرق الهلال الأحمر بنقل المواطنة المتوفيه إلى المستشفى.

ويذكر أن مكة المكرمة شهدت هطول أمطار غزيرة اليوم الأربعاء، حيث حذر الدفاع المدني المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية بالمنطقة.

المصدر:- صحيفة مباشر