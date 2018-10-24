علا غانم تعتذر عن "زنزانة 7".. تعرف على التفاصيل
الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:45 مالفجر الفني
اعتذرت الفنانة علا غانم عن المشاركة في بطولة فيلم "زنزانة 7" بشكل مفاجئ، بعد بدء تصوير العمل، وجاء ذلك قبل سفر فريق العمل إلى مدينة الغردقة لتصوير المشاهد الخارجية، بعد أن كان مقررا لها أن يتم تصويرها في شرم الشيخ.
وتعاقدت الشركة المنتجة للفيلم مع الفنانة عبير صبري لتقوم بنفس الدور الذى كان من المقرر أن تقدمه علا في أحداث العمل، ومن المقرر أن تسافر الأسبوع المقبل مع فريق العمل لتصوير مشاهدها في الفيلم، ليكون أول أعمالها في السينما بعد زواجها مؤخرا.
"زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، ونضال الشافعى، ومايا نصرى، وعبير صبري، ومنة فضالى، وإيهاب فهمى، ومدحت تيخا، وأحمد التهامى، ومحمد رضا، وأيمن كشك، وأشرف عبدالعزيز، ومنى منير، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.
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