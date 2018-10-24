سقوط ضحايا في إطلاق نار بولاية كنتاكي الأمريكية

أعلنت وسائل إعلام محلية، سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار في متجر قرب لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الحادثة وقعت في متجر تابع لشركة كروجر قرب لويزفيل.

وذكرت قناة "دبليو.إل.كيه.واي" التلفزيونية التابعة لشبكة "سي.بي.إس" أن إطلاق النار وقع الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم (1900بتوقيت جرينتش) في جيفرسون تاون على بعد 24 كيلومترا من مدينة لويزفيل.

ولم يتسن حتى الآن معرفة عدد الضحايا أو حالاتهم