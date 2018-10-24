ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

سقوط ضحايا في إطلاق نار بولاية كنتاكي الأمريكية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:45 م
سقوط ضحايا في إطلاق نار بولاية كنتاكي الأمريكية
أرشيفية
طباعة
وكالات
 

            

أعلنت وسائل إعلام محلية، سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار في متجر قرب لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية.

 

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الحادثة وقعت في متجر تابع لشركة كروجر قرب لويزفيل.

 

وذكرت قناة "دبليو.إل.كيه.واي" التلفزيونية التابعة لشبكة "سي.بي.إس" أن إطلاق النار وقع الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم (1900بتوقيت جرينتش) في جيفرسون تاون على بعد 24 كيلومترا من مدينة لويزفيل.

 

ولم يتسن حتى الآن معرفة عدد الضحايا أو حالاتهم

المزيد عن: كنتاكي امريكا الشرطة الامريكية إطلاق نار بولاية كنتاكي إطلاق نار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج - بلجيكا
1
x
18:55
1
موناكو - فرنسا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
2
x
18:55
2
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
2
x
21:00
0
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
برشلونة - أسبانيا
2
x
21:00
0
انتر ميلان - إيطاليا
ليفربول - إنجلترا
4
x
21:00
0
سرفينا زفيزدا - صربيا
باريس سان جيرمان - فرنسا
2
x
21:00
2
نابولي - إيطاليا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
1
x
21:00
3
بورتو - البرتغال
جالطة سراي - تركيا
0
x
21:00
0
شالكه 04 - ألمانيا
دوري أبطال آسيا 2018
سوون سامسونج بلووينغز - كوريا الجنوبية
3
x
12:00
3
كاشيما انتلرز - اليابان
كأس مصر
مصر المقاصة
2
x
16:00
1
وادي دجلة
طلائع الجيش
0
x
20:00
0
حرس الحدود
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
4
x
18:00
0
المصري البورسعيدي - مصر
الرجاء الرياضي - المغرب
2
x
21:00
1
إنييمبا - نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/24/2018 11:10:01 PM