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النفط يرتفع عند التسوية مع هبوط مخزونات البنزين الأمريكية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:33 م
النفط يرتفع عند التسوية مع هبوط مخزونات البنزين الأمريكية
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الفجر الاقتصادى
 
ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع هبوط مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، ومخاوف العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات البنزين بالولايات المتحدة خلال الأسبوع المنقضي بمقدار 4.8 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات النفط بمقدار 6.3 مليون برميل.

بينما استقر الإنتاج الأمريكي من النفط خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 10.90 مليون برميل يومياً.

كما ساعدت مخاوف العقوبات الأمريكية التي تلوح في الأفق ضد إيران في دعم أسعار الخام.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% إلى 66.82 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.4% إلى 76.15 دولار للبرميل.
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