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جولة مع الفنانين.. درة: قريبًا.. حكاية حبيبة أمها

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:24 م
جولة مع الفنانين.. درة: قريبًا.. حكاية حبيبة أمها
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صدفة غنيم
 

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم بما يدور في حياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، وتأتي المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل متابعيهم يحرصون على التعليق على تلك التدوينات.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" عبر جولة داخل صفحات الفنانين أبرز ما جاء في صفحاتهم اليوم الأربعاء.

حمادة هلال في رحلة بحرية

نشر الفنان حمادة هلال عبر صفحته الرسمية على موقع الصور الشهير إنستجرام فيديو له أثناء رحلة بحرية برفقة عدد من أصدقائه.

وعلق حمادة قائلا: "صباح الخير والرزق"، وقد مازح الجمهور مطربه مؤكدين أنه صياد ماهر كما تمنى البعض الآخر قضاء رحلة سعيدة.

درة: قريبًا .. حكاية حبيبة أمها

نشرت الفنانة درة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بوستر حكاية حبيبة أمها والتي تعد واحدة من حكايات الجزء الثاني من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، والتى من المقرر عرضها خلال الأيام المقبلة.

وعلقت درة على الصورة قائلة: "قريبا حكايه حبيبه أمها من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء التاني، قصه حبيبه اللي عشتها وحبيتها وعاتبتها واتعاطفت معاها".

مي كساب لـ "مي حلمي": ربنا يبعد عنكم الشر

حرصت الفنانة مي كساب على ترك تعليق لـ مي حلمي من خلال حسابها الخاص على إنستجرام وذلك بعد إلغاء حفل زفافها على محمد رشاد ودخولها للمستشفى بعد نشوب خلافات بينهما.

وكتبت مي كساب: " ربنا يبعد عنكم الشيطان ويتمملكم على خير " .

أحمد حلمي لـ"شيرين عبد الوهاب": برافو يا شيري

حرص الفنان والمطرب أحمد فهمى، على تقديم التهنئة للفنانة شيرين عبد الوهاب، والشاعر أمير طعيمة، بعد نجاح أغنية "تاج راسك".

ووجه فهمى رسالة إلى شيرين عبد الوهاب قائلا: "برافو يا شيرى أغنية عظيمة".

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