ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المسماري: اتفاق المشاركين في حوار القاهرة لتوحيد الجيش على تشكيل 3 مجالس

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:18 م
المسماري: اتفاق المشاركين في حوار القاهرة لتوحيد الجيش على تشكيل 3 مجالس
أحمد المسماري
طباعة
وكالات
 

قال الناطق باسم "الجيش الوطني الليبي"، العميد أحمد المسماري، إن المشاركين في حوار القاهرة لتوحيد الجيش اتفقوا على تشكيل 3 مجالس، هي: مجلس الأمن القومي، ومجلس الدفاع الأعلى، ومجلس القيادة العامة.

وأوضح المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، أن المسودات التي نشرها بعض وسائل الإعلام غير صحيحة، خاصة الورقتين الأولى والثانية من المسودة، "بل إنها ملفقة".

وأشار إلى "اتفاق الضباط المجتمعين على أن يكون القائد الأعلى هو الرئيس المنتخب، وأن ما جرى التوصل إليه خلال اجتماعات القاهرة عبارة عن مسودة، ولن تأخذ الصفة النهائية إلا بعد توقيع القائد العام المشير خليفة حفترعليها".

وأوضح أن المجتمعين اتفقوا على استمرار الحوار، مثمنًا "الجهود المصرية الجبارة لإنجاح الحوار".

وانتقد المسماري رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج الذي تحدث عن جلب قوات أجنبية للدفاع عن الجنوب، قائلًا: "كان الأولى أن يطلب رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي".

المزيد عن: حوار القاهرة تشكيل المشاركين اتفاق أحمد المسماري 3 مجالس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج - بلجيكا
1
x
18:55
1
موناكو - فرنسا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
2
x
18:55
2
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
برشلونة - أسبانيا
1
x
21:00
0
انتر ميلان - إيطاليا
ليفربول - إنجلترا
1
x
21:00
0
سرفينا زفيزدا - صربيا
باريس سان جيرمان - فرنسا
0
x
21:00
1
نابولي - إيطاليا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
0
x
21:00
1
بورتو - البرتغال
جالطة سراي - تركيا
0
x
21:00
0
شالكه 04 - ألمانيا
دوري أبطال آسيا 2018
سوون سامسونج بلووينغز - كوريا الجنوبية
3
x
12:00
3
كاشيما انتلرز - اليابان
كأس مصر
مصر المقاصة
2
x
16:00
1
وادي دجلة
طلائع الجيش
0
x
20:00
0
حرس الحدود
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
4
x
18:00
0
المصري البورسعيدي - مصر
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
21:00
0
إنييمبا - نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/24/2018 9:40:03 PM