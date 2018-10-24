المسماري: اتفاق المشاركين في حوار القاهرة لتوحيد الجيش على تشكيل 3 مجالس

قال الناطق باسم "الجيش الوطني الليبي"، العميد أحمد المسماري، إن المشاركين في حوار القاهرة لتوحيد الجيش اتفقوا على تشكيل 3 مجالس، هي: مجلس الأمن القومي، ومجلس الدفاع الأعلى، ومجلس القيادة العامة.

وأوضح المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، أن المسودات التي نشرها بعض وسائل الإعلام غير صحيحة، خاصة الورقتين الأولى والثانية من المسودة، "بل إنها ملفقة".

وأشار إلى "اتفاق الضباط المجتمعين على أن يكون القائد الأعلى هو الرئيس المنتخب، وأن ما جرى التوصل إليه خلال اجتماعات القاهرة عبارة عن مسودة، ولن تأخذ الصفة النهائية إلا بعد توقيع القائد العام المشير خليفة حفترعليها".

وأوضح أن المجتمعين اتفقوا على استمرار الحوار، مثمنًا "الجهود المصرية الجبارة لإنجاح الحوار".

وانتقد المسماري رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج الذي تحدث عن جلب قوات أجنبية للدفاع عن الجنوب، قائلًا: "كان الأولى أن يطلب رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي".