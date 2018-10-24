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صدى- السعودية| نائب رئيس الإمارات: كلمات محمد بن سلمان "حقيقية.. متفائلة.. جامعة"

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:15 م
صدى- السعودية| نائب رئيس الإمارات: كلمات محمد بن سلمان حقيقية.. متفائلة.. جامعة
ولي العهد ومحمد بن راشد آل مكتوم
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أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات وحاكم إمارة دبي، بكلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مؤتمر الاستثمار "دافوس الصحراء"، قائلًا: "كلمات محمد بن سلمان في مؤتمر الاستثمار حقيقية .. متفائلة .. جامعة للكلمة".

 

وعبر حاكم إمارة دبي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تأييده لما يقوم به سمو ولي العهد، قائلًا: إن "معركة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الشخصية في تنمية المنطقة نحن معه فيها بالحال والمال".

 

ووجه الشيخ محمد بن راشد رسالة إلى سمو ولي العهد، قائلًا: "همم الجبال التي يملكها السعوديون تستطيع أن توحد وتحرك المنطقة لبناء مستقبل حقيقي ومستقر ومزدهر للعرب .. جميع العرب".

 

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال اليوم في حديث له خلال مؤتمر الاستثمار المنعقد في الرياض، إن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قدم أنموذجًا في دبي يُحتذى به.

 

وأشاد ولي العهد بما حققته دبي من تطور ونجاح قائلًا: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رفع سقف النجاح في الشرق الأوسط".

المصدر:- صحيفة صدى

 

 

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