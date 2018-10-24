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"اتحاد المستثمرين" يدرس إنشاء منافذ لبيع السلع لحماية المواطن من جشع التجار

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:57 م
اتحاد المستثمرين يدرس إنشاء منافذ لبيع السلع لحماية المواطن من جشع التجار
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أحمد فشير
 
قدم محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، مقترح بإنشاء مشاريع للشباب بتمويل من الجمعيات التابعة للاتحاد، تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، لحمايتها من جشع التجار، وضبط أسعار السلع. 

وأوضح شعبان، خلال اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد، مساء الأربعاء، أن المشروع سيكون في صورة منافذ بيع تنتشر في كافة ربوع مصر للوصول إلى الفئات الأقل دخلاً. 

ومن جانبه، طالب النائب محمد المرشدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، الحكومة بإصدار قانون تراخيص للعربات وإتاحة أماكن للوقوف بها في بعض الشوارع أو تخصيص شوارع لهم، مشيرًا إلى أن تكون هذه المشروعات شبابية بتمويل من مبادرة المائتي مليار جنيه من البنك المركزي المصري.  

وفي نفس السياق، قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن "المركزي" يتطلب منه وضع ضوابط وشروط معينة للمستفيدين من المبادرة، لافتًا إلى أنه سيقدم خطاب للبنك المركزي بعدد من الاقتراحات التي يجب أن تسير عليها خطة المبادرة.
المزيد عن: منافذ البيع سعر البطاطس ارتفاع الاسعار اتحاد المستثمرين
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