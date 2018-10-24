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العثور على جهاز مشبوه بمكتب حاكم ولاية نيويورك

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:49 م
العثور على جهاز مشبوه بمكتب حاكم ولاية نيويورك
أندرو كومو
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وكالات
 

أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، بأنه تم إرسال جهاز مشبوة إلى مكتبه، بعد إدانته محاولة إرهاب

 الداخل الأمريكي، كما تم العثور على طرد مشبوه أرسل إلى عضو مجلس النواب الأمريكي، واسرمان شلتز

 اليوم الاربعاء، في ولاية فلوريدا، نقلا عن قناة  "سكاي نيوز عربية".

وكانت الشرطة الأمريكية، أعلنت إخلاء مكتب سيناتور في ولاية سان دييجو بعد العثور على طرد مشبوه.

واستهدف مجهولون اليوم، بعبوتين ناسفتين عبر رسالة تم إرسالها إلى صندوق بريد مكتبي الرئيس الأمريكي

 السابق باراك أوباما ووزير الخارجية السابقة "هيلاري كلينتون".

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