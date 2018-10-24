ميهوب: هدف وليد سليمان صعب من مهمة وفاق سطيف

أكد علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي أن الهدف الذي سجله وليد سليمان في مرمى وفاق سطيف الجزائري كان حاسم بشكل قوي في تحديد النتيجة النهائية بشكل كبير.





وأضاف ميهوب عبر برنامج "الأهلي الليلة" :"هدف وليد سليمان في مرمى وفاق سطيف الجزائري صعب من مهمة بطل الجزائر في المباراة ".





وواصل:"شعور لاعبي الأهلي بالاسترخاء والاطمئنان لنيتجة المباراة تسبب في تسجيل وفاق سطيف لهدفين في أقل من 5 دقائق ".



