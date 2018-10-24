المركزى الكندى يرفع معدل الفائدة لأعلى مستوى في 10 سنوات

قام البنك المركزي في كندا برفع معدل الفائدة الأساسي للمرة الثالثة خلال العام الحالي، استجابةً للنمو الاقتصادي القوي بعد التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة والمكسيك ما قلص أكبر خطر كان يواجه البلاد.





وقرر بنك كندا عبر بيان السياسة النقدية الصادر اليوم الأربعاء، رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.75%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2008.





ويأتي قرار المركزي الكندي بالتوافق مع التقديرات التي كانت متوقعة على نطاق واسع، كما تعتبر هذه الخطوة هي الزيادة الخامسة منذ بدء البنك دورته التشديدة في العام الماضي.





وذكر البنك أن نظرته المستقبلية بشأن الاقتصاد العالمي لا تزال قوية، موضحاً أن الاتفاقية الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ستقلل حالة عدم اليقين بشأن التجارة في أمريكا الشمالية والتي كانت بمثابة عاملاً هاماً في التأثير سلباً على ثقة الأعمال والاستثمارات.





وأضاف البنك أنه في حين تراجع ضغط الأسعار قليلاً في سبتمبر لكن قوة الاقتصاد تعني أن هناك حاجة لرفع الأسعار إلى موقف محايد لتحقيق هدف التضخم.





ولم يذكر البنك أنه سيتبع منهجاً تدريجياً في طريقه بشأن تشديد السياسة النقدية، ما يشير إلى أن صانعي السياسة سيواصلون تنفيذ المزيد من زيادات معدل الفائدة في العام المقبل بعد سلسلة القراءات الاقتصادية القوية الأخيرة.





وبحلول الساعة 2:39 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.7% لتتراجع الورقة الخضراء إلى 1.2998 دولار كندي.