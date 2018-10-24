صلاح يقود هجوم ليفربول أمام النجم الأحمر.. وستوريدج بديل ماني

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام النجم الأحمر الصربي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : اليسون





خط الدفاع : ارنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون





خط الوسط : ميلنر - فينالدوم - شاكيري





خط الهجوم : محمد صلاح - فيرمينهو - ستوريدج



