"الشاهد" :16 مرشحا لعليا الوفد و5 للسكرتارية وقعوا طلبات الترشح

قال اللواء أحمد الشاهد، رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، إن عدد الذين تقدموا لخوض انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد في اليوم الخامس، 16 عضوًا وقد وقعوا طلبات ترشحهم بالإضافة إلي تقدم 5 أعضاء لمنصب سكرتارية الهيئة العليا.



ويأتي ذلك في إطار قرار المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، بإجراء انتخابات الهيئة العليا في 9 نوفمبر القادم.



وأضاف "الشاهد" أن الأسماء هم: