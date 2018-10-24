"فيسبوك" و"تويتر" لم ترصدا تدخلا صينيا في انتخابات الكونغرس الأمريكي

ونقلت وكالة بلومبرج، اليوم الأربعاء، عن ممثلين إعلاميين لم تسمهم في شركتي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي قولهم إن الشركتين لم ترصدا تدخلا صينيا في الانتخابات الأمريكية المزمعة لعام 2018.ولم ترد شركتا تويتر وفيسبوك على طلبات للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.





واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين، الشهر الماضي، بالسعي للتدخل في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي تجري في السادس من نوفمبر، وهو اتهام نفته بكين على الفور.





وكان نائب الرئيسي الأميركي مايك بنس، قد أشار، في وقت سابق، إلى أن الصين استخدمت "دبلوماسية الديون" لنشر نفوذها. كما نوه في حديثه إلى بيانات الاستخبارات الأميركية، التي أشارت إلى أن بكين تعتزم استغلال أي تناقض بين السلطات الفيدرالية والمحلية في الولايات المتحدة، وأن "محاولات التدخل الروسية" في الشؤون الأميركية تبدو خافتة ضئيلة مقارنة بما تقوم به الصين.