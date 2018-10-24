طائرة خاصة لمنتخب مصر أمام الإمارات

استقر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، على الاتفاق مع الشركة الراعية لتوفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفراعنة خلال رحلته لإقامة معسكر بالإمارات.





ويأتي توفير طائرة خاصة بناءً على تعليمات الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، لعدم تعرض اللاعبين لأي حالة من الإجهاد، خاصةً أن السفر سيكون عقب مواجهة تونس، يوم 16 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة، من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.





وكان مسؤولو الجبلاية، أتموا الاتفاق مع الاتحاد الإماراتي، لمواجهة بين الطرفين يوم 20 من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الإمم الإفريقية.



