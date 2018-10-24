جريشة يشارك في ورشة تدريب تقنية الفيديو
الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:58 ممحمد الصو
شارك جهاد جريشة الحكم المصري الدولي، اليوم ضمن الورشة التدريبية، والتي ينظمها الاتحاد الإفريقي "كاف" للتدرب على استخدام الحكام لتقنية الفيديو "ڤار".
ومن المقرر أن يتم تطبيق تقنية الڤار لأول مرة خلال مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي، والمقرر له في 2 نوفمبر بالقاهرة، و 9 من نفس الشهر في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، قرر تطبيق تقنية الڤار، بداية من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز.