جريشة يشارك في ورشة تدريب تقنية الفيديو

شارك جهاد جريشة الحكم المصري الدولي، اليوم ضمن الورشة التدريبية، والتي ينظمها الاتحاد الإفريقي "كاف" للتدرب على استخدام الحكام لتقنية الفيديو "ڤار".





ومن المقرر أن يتم تطبيق تقنية الڤار لأول مرة خلال مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي، والمقرر له في 2 نوفمبر بالقاهرة، و 9 من نفس الشهر في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



