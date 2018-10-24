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مقتل 17 مدنيًا خلال عملية أمنية شرق أفغانستان

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:52 م
مقتل 17 مدنيًا خلال عملية أمنية شرق أفغانستان
عملية أمنية بأفغانستان
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وكالات
 

قتل 17 مدنيًا على الأقل، خلال عملية للقوات الأمنية الأفغانية، الليلة الماضية بمنطقة "رودات" بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان، طبقاً لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، اليوم الأربعاء.

 

وقال السكان المحليون اليوم، إن سبعة أفراد من أسرة واحدة، من بينهم أطفال كانوا من بين الضحايا.

 

وجرت العملية في بلدة "شاهيدانو مينا" بمنطقة رودات.

 

وفي احتجاج على الحادث، وضعت أسر الضحايا جثث القتلى على وسائد، تحت خيمة بالقرب من طريق سريع بين جلال آباد وتورخام. ودعت الأسر أيضاً الحكومة لإجراء تحقيق شامل.

 

من جهة أخرى، أكد مسؤولون محليون بإقليم ننكارهار أنه كان هناك عملية ضد المسلحين في المنطقة، لكنهم قالوا إنهم سيحققون في مزاعم سقوط ضحايا مدنيين.

 

وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت أوائل هذا الشهر أنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، قتل أو أصيب 8050 مدنياً أفغانياً في مختلف أنحاء البلاد.

المزيد عن: عملية أمنية شرق أفغانستان عملية أمنية شرق أفغانستان افغانستان
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