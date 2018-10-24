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مفاجأة.. سيسيه وداودا يتمسكان بالمشاركة أمام الزمالك في كأس زايد

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:51 م
مفاجأة.. سيسيه وداودا يتمسكان بالمشاركة أمام الزمالك في كأس زايد
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هاني عصام
 
تمسك الإيفواري رزاق سيسيه وأحمد داوودا لاعبا فريق الزمالك المعارين للاتحاد السكندري بالمشاركة في مباراة الفريقين بذهاب دور الـ16 للبطولة العربية الأسبوع القادم.

ورغم رفض إدارة الزمالك مشاركة الثنائي لكنهما تمسكا بالتواجد مع زعيم الثغر رافضين الإنصياع إلى تعليمات وتحذيرات الإدارة البيضاء وكان مبررهما في ذلك هو تفريط مسئولي الزمالك فيهما من قبل وعدم منحهما فرصتهما للمشاركة مع الفريق.

وتقام مباراة الزمالك بين الزمالك والاتحاد السكندري يوم السبت القادم على ستاد برج العرب في ذهاب دور الـ16 من منافسات البطولة العربية.
ووقعت الأزمة في الفترة الماضية على خلفية رفض إدارة الزمالك مشاركة الثنائي مع الاتحاد بداعي وجود بند في الإعارة يمنعهما من المشاركة ضد الزمالك في أي بطولة محلية أو قارية.
المزيد عن: كورة سيسيه رياضة الزمالك الاتحاد السكندري
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