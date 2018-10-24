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مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى: فرنسا تعد خطة سلام بديلة عن "صفقة القرن"

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:28 م
مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى: فرنسا تعد خطة سلام بديلة عن صفقة القرن
القدس - أرشيفية
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وكالات
 

نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن فرنسا قد تعرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة خطة جديدة للسلام في الأراضي المقدسة، إذا لم تُطرح حتى ذلك الحين "صفقة القرن" الأمريكية.

 

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" واسعة الانتشار وبعض القنوات الإخبارية العبرية عن المدير السياسي في الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، تأكيده في كلمة ألقاها أمس، أثناء اجتماع مغلق مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، أن باريس ستطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب الانتخابات التكميلية للكونغرس المقرر إجراؤها في الولايات المتحدة شهر نوفمبر المقبل، بالإعلان رسميا عن خطة السلام التي يعمل البيت الأبيض على إعدادها، وإلا فإن فرنسا ستطرح خطتها البديلة.

 

وأشار المسؤول إلى أن الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة تحظى بأهمية حرجة بالنسبة لتل أبيب، موضحا أن الخارجية الإسرائيلية تتوقع تقدم الديمقراطيين المعارضين لترامب فيها، الأمر الذي سيكون لدى ذلك تأثير ملموس على سياسات البيت الأبيض إزاء إسرائيل.

 

وردا على سؤال من أحد النواب عن تصريح ترامب بأنه يستطيع الضغط على إسرائيل مثل ما يضغط على الفلسطينيين، قال أوشبيز، حسب "يديعوت أحرونوت"، إنه ليس على دراية بهذا التصريح ووزارته لا تعرف ما ستقضي به خطة السلام الأمريكية.

 

من جانبها، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن التقارير الإعلامية حول تصريحات أوشبيز تحوي العديد من الأخطاء، لكنها لا تستطيع تقديم مزيد من التفاصيل لأن الاجتماع يحمل طابعا سريا.

 

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلن ترامب أن إسرائيل ستضطر، حسب صفقة القرن، إلى "تقديم تنازلات"، لكن موعد طرح الخطة لم يحدد بعد.

 

ويعتقد بعض المراقبين أن العمل على الخطة ربما دخل في مأزق، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول، وخاصة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان من المفترض أن يلعب دورا رئيسا في "الصفقة".

 

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