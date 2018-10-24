31 أكتوبر الجاري.. "بوغدانوف" يستقبل نائب وزير خارجية البحرين

أعلن سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية أحمد عبد الرحمن الساعاتي، أن نائب وزير الخارجية البحريني عبد الله بن أحمد آل خليفة، يعتزم التوجه إلى موسكو في 31 أكتوبر الجاري، لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع الدولية، مع نظيره الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وقال الساعاتي في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 24 أكتوبر الجاري:"وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، سيمثل البحرين في احتفال في معهد الاستشراق (احتفال بمرور 200 عام على تأسيس المعهد)، حيث يجتمع مع بوغدانوف، في 31 أكتوبر.

وأضاف: "سيلتقي بوغدانوف لأنه مسؤول عن الملف العربي، وسيكون النقاش حول العلاقات الثنائية أولا، بالإضافة إلى بحث الأوضاع الدولية".

وتشهد العلاقات الروسية البحرينية تطورا مستمرا، حيث تمت إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي ومملكة البحرين في 29 سبتمبر عام 1990.

وتشهد الدولتان زيارات متبادلة على مستوى رسمي بشكل دائم، حيث زار ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة روسيا عدة مرات، في ديسمبر عام 2008 وفي أكتوبر عام 2014، وفي فبراير / شباط وسبتمبر / أيلول عام 2016.