الداخلية تهاجم وكرا للإرهابيين على طريق دشلوط-الفرافرة (صور)

توصل قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بمشاركة الأجهزة المعنية، إلى مكان تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بالكيلو 60 طريق دشلوط-الفرافرة بالظهير الصحراوي الغربي واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني وتجهيزه، لاستقبال العناصر المستقطبة حديثًا لتدريبهم على استخدام الأسلحة وإعداد العبوات المتفجرة قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.

وتم عقب التنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا، مُداهمة المنطقة المشار إليها فجر اليوم وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران، وعقب ذلك عُثر على جثامين عدد 11 من العناصر الإرهابية (جارٍ تحديدهم)، كما عُثر بحوزتهم على (4 بنادق آلية عيار 7,62×39، بندقية خرطوش، بندقية أتشيكي الصنع، 3 طبنجات 9 مم، 5 حزام ناسف، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وسائل الإعاشة، بعض الأوراق التنظيمية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.