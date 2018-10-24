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ترامب يهدد ولاية أمريكية بحرمانها من المال

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:46 ص
ترامب يهدد ولاية أمريكية بحرمانها من المال
ترامب
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وكالات
 

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحرمان ولاية كالفورنيا من التمويل الفيدرالي، لمكافحة الحرائق الطبيعية، متهما الولاية بسوء استخدام الموارد المائية.

 

وأوضح ترامب في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء: "لقد تعبنا طوال الوقت تقديم ملايين وملايين الدولارات لكالفورنيا لحل القضية، مع حرائقها، في الوقت الذي من المفروض عدم حدوثها، إذا تم تنظيم العمل بشكل صحيح مع الغابات".

 

وقال الرئيس الأمريكي: "كاليفورنيا، تحركي، لأننا لن نعطيك المال بعد الآن "، مشيرا أيضا إلى أن موارد المياه يساء استخدامها في كالفورنيا.

 

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية كالفورنيا، حيث كان قد وجهه تهديداته في وقت سابق لجامعة كالفورنيا ردا على احتجاجات عنيفة، من قبل طلاب الجامعة على زيارة الصحافي البريطاني المؤيد لترامب ميلو يانوبولوس، وكتب ترامب على تويتر "إذا كانت جامعة كالفورنيا في بيركلي لا تسمح بحرية الكلمة وتمارس العنف ضد الأبرياء ممن يملكون رأيا مغايرا، لا تمويل اتحاديا (بعد الآن).

 

الجدير بالذكر أن ولاية كالفورنيا دائما ما تتعرض لحرائق الغابات حيث تلُتهم العديد من الهكتارات من الأراضي، ووفقا وفقا لجهاز الإطفاء في كاليفورنيا، فإن مساحة الحرائق في الخمس السنوات الأخيرة من نفس الوقت تقدر بمساحة لوس أنجلس.

 

وكان ترامب قد صرح، في وقت سابق، أن كالفورنيا تسمح بأن تجرى المياه للمحيط بدلا من استخدامها في إطفاء الحرائق وألقى باللوم على سياسات كالفورنيا المتعلقة بالبيئة في تفاقم الحرائق.

 

 

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