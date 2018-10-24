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فنان كويتي يطلب يد ياسمين صبري للزواج.. وهذا ردها

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:43 ص
فنان كويتي يطلب يد ياسمين صبري للزواج.. وهذا ردها
ياسمين صبري
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الفجر الفني
 

كشف الفنان الكويتي عبدالله بهمن عن تقدمه بطلب الزواج من الفنانة ياسمين صبري، في رسالة وجهها لها من خلال مراسلات بينهما عبر السوشيال ميديا.

وظهر عبدالله في الفيديو المنشور على موقع "يوتيوب"، وهو يتحدث مع صديق له، قائلًا: "والله أحبها ياسمين صبري وكتبتلها في أكونتها إذا أنتي مطلقة فأنا جاهز.. ولكنها عطتني بلوك.. لأني كنت كاتب نفس الجملة لـ مي عز الدين".

وجدد عبدالله بهمن، طلبه حيث طلب من والدته التدخل في الأمر وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلا: "لمهم يما بمناسبة عيد ميلادج اخطبيلي ياسمين صبري… كتبوا حق أمي تعليق عشان تقرا".


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