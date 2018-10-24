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حقنة جديدة لعلي معلول

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:42 ص
حقنة جديدة لعلي معلول
علي معلول
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علي نبوي
 
قال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن على معلول ظهير أيسر الفريق سيحصل على الحقنة الثالثة خلال أيام في إطار البرنامج العلاجي الذي يخضع له اللاعب حالياً؛ للتعافي من إصابته الأخيرة بتمزق في العضلة الضامة.

وأكد طبيب الأهلي أن على معلول حصل على حقنتين حتى الآن، في إطار البرنامج العلاجي الذي يخضع له، موضحاً أن الحقنة الثالثة سيخضع لها خلال أيام.

وتأهل الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب وفاق سطيف الجزائري بالفوز عليه 3ـ2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة للدور نصف النهائي.

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