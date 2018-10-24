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تعديلات جديدة تطرأ على فورد "Mustang".. تعرف عليها

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:41 ص
تعديلات جديدة تطرأ على فورد Mustang.. تعرف عليها
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قامت شركة Whipple Superchargers بإجراء مجموعة من التعديلات على سيارة فورد Mustang، للحصول على المزيد من القوة والفخامة.

وأوضحت شركة التعديل الأمريكية أنها قامت بتجهيز السيارة Mustang GT موديل 2018 بكمبريسور المرحلة الأولى Whipple Stage 1 لرفع قوة المحرك ثماني الأسطوانات سعة 0ر5 لتر من 450 حصان إلى 811 حصان.

وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات. ولم تفصح الشركة الأمريكية عن أية بيانات تتعلق بمعدلات الأداء أو قيم الاستهلاك.

وأعلنت شركة Whipple Superchargers أن سعر السيارة، التي تحمل الاسم LFP800HP، يبلغ حوالي 40 ألف دولار أمريكي.
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