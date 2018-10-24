الكرملين: لا تأكيد لزيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا الأسبوع المقبل

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إنه لا تأكيد لزيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا الأسبوع المقبل، والعمل على الاتفاق على المواعيد مستمر.

وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف من قبل أن اللقاء بين الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية خلال العام الحالي وارد في أجندة العمل، وأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول موعد ومكان المباحثات.

وقال أوشاكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر، ردا على سؤال بهذا الشأن: "لقاء بوتين مع الزعيم الكوري الشمالي قائم على جدول الأعمال لهذا العام".