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محافظ الدقهلية: صرف الدفعة 119 من قروض جهاز شباب الخريجين

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:34 ص
محافظ الدقهلية: صرف الدفعة 119 من قروض جهاز شباب الخريجين
محافظ الدقهلية كمال شاروبيم
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سالي رضوان
 
وقع الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اعتماد، الدفعة رقم 119 من قروض جهاز شباب الخريجين لدعم المشروعات الصغيرة بمبلغ 944 ألف جنيه.

وأضاف محافظ الدقهلية،أن إجمالى القروض المنصرفة من الجهاز حتى اليوم بلغ 71 مليون و276 ألف جنيه، ووصل عدد المستفيدين الى(10661)شاب مـــن الجنسين ( 5179 ذكور- 5482 إناث).

ووجه شاروبيم إلى زينب الامشاطى، مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتيسير الإجراءات على الشباب في الحصول على القروض دون إخلال بالشروط المطلوبة.
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